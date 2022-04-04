Названы отличительные черты нового варианта «омикрон»-штамма XE

Выявленный в Великобритании новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса XE гораздо заразнее «стелс-омикрона», сообщил «Москве 24» врач-терапевт Алексей Водовозов. По его словам, этот подвариант вируса рано или поздно обязательно появится в России. Когда это произойдёт, прогнозировать пока невозможно.

Сейчас нашли новый штамм XE. Его пока так называют, это условное наименование. У него из отличительных особенностей ещё примерно на 10% выше способность передачи от человека к человеку по сравнению со «стелс-омикроном», — сказал он.

Медик отметил, что поскольку границы не закрыты целиком, то со временем штамм ХЕ придёт и в Россию. Даже когда они были закрыты в соответствии с коронавирусными ограничениями, всё равно происходила передача вируса, пояснил Водовозов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании выявили новый вариант «омикрон»-штамма коронавируса XE — мутацию штаммов BA.1 и BA.2, называемую рекомбинантной. Агентство безопасности здравоохранения страны (UKHSCA) заявило, на 22 марта в Англии зафиксировали 637 случаев заражения вариантом XE. Это составляет лишь небольшую часть из десятков тысяч новых случаев COVID-19, о которых ежедневно сообщается с момента снятия ковидных ограничений в стране.