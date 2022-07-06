Названы основные причины, по которым мужчина бросает свою возлюбленную

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Нередко мужчина уходит из семьи и бросает свою возлюбленную, потому что девушка начинает проявлять слишком много инициативы в отношениях и становится «командиром в юбке». Как сообщает INFOX.ru, некоторым представителям сильного пола нравится быть «под каблуком», однако с такой моделью отношений согласны мириться далеко не все.

Большинство представителей сильного пола пытаются вернуть свое лидерство. А если это упирается в упорство партнерши, не желающей уступать, однажды мужчина просто уходит по-английски, — пишет издание.

Также причиной ухода мужчины из отношений могут стать некорректные сравнения своего партнера с другими людьми. Например, когда речь заходит об уровне заработка, внимания к собственной персоне или качестве секса. Мужчина чувствует себя униженным и «забивается в угол», когда его сравнивают с более успешными «конкурентами». Помимо этого, причиной разрыва любовной связи может стать неумение искать компромиссы в спорах.

Когда в ходе споров каждый из супругов остается при своем мнении, семейная жизнь превращается в басню Крылова про Лебедя, Щуку и Рака. Каждый тянет одеяло на себя, и не ощущающий себя главным мужчина просто решит однажды поставить точку, громко хлопнув дверью, — сообщает издание.

Ранее семейный психолог Татьяна Журавлева рассказала, что почти все проблемы пары происходят из-за неправильно выстроенной коммуникации. Эксперт отметила, что россиянам иногда сложно изъяснить свои мысли в спокойное время, не говоря уже о конфликтных ситуациях. Она также посоветовала не высмеивать доводы друг друга во время обсуждений.