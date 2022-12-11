Названы опасности, которые подстерегают собак зимой Кинолог Голубев напомнил об опасностях, которые подстерегают питомца зимой

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал РИА Новости, что зимой собакам могут угрожать переохлаждение, травмы от падений и аллергия на реагенты. Эксперт призвал обращать внимание на самочувствие питомца на улице. По словам кинолога, в борьбе с морозом не помешают специальная одежда и обувь для собаки. Он при этом призвал не сильно ограничивать домашнее животное и чрезмерно переживать.

Не нужно сильно ограничивать питомца и чрезмерно переживать, но стоит учитывать особенности питомца: часто ли он мерзнет, насколько активен на улице, есть ли у него какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться в мороз, — сказал Голубев.

Он отметил, что при обморожении у собак страдают лапы, уши, мошонка и молочные железы. Для укрепления иммунитета собаки, по словам специалиста, следует обеспечить сбалансированный рацион и профилактические походы к ветеринару.

Зоопсихолог Полина Парфентьева ранее рассказала, что поведение собаки определяют генетическая предрасположенность и окружающая среда. Эксперт отметила, что определенные породы собак больше, чем другие, предрасположены к конкретным психологическим проблемам. Она привела в пример породу джек-рассел-терьер, который генетически предрасположен к агрессии при страхе, поэтому в случае испуга представитель этой породы с большей вероятностью нападет, чем убежит.