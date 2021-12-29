Названы общественные места с наибольшим риском инфицирования «омикроном»

В связи с высокой контагиозностью штамма коронавируса «омикрон» риск им заразиться возрастает в помещениях, где находится много людей, сообщила ТАСС замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. По словам инфекциониста, наиболее высока вероятность инфицирования в общественном транспорте и в торговых центрах. При этом при продолжительном контакте с заболевшим использование социальной дистанции и защитной маски не исключает возможности передачи вируса.

В связи с более высокой контагиозностью штамма «омикрон» вероятность заразиться в помещениях, где находится много людей, например, в общественном транспорте, в торговых центрах, в театрах и киноконцертных залах, на коллективных собраниях, в том числе на предновогодних корпоративах, возрастает, — сказала она.

Руженцова подчеркнула, что заразиться в первую очередь можно от человека, который находится рядом и уже имеет симптомы респираторной инфекции: кашель или насморк.

По мнению специалиста, даже использование социальной дистанции и защитной маски не может полностью исключить вероятность передачи вируса, особенно при продолжительном контакте с заболевшим.

Ранее стало известно, что «омикрон» не боится большинства существующих вакцин, поэтому фармакологической промышленности надо начинать работу по предотвращению его распространения практически с нуля. С такими опасениями выступили американские и британские эпидемиологи, представившие на рассмотрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) свои наблюдения в середине декабря.