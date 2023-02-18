Названы лучшие подарки для служивших мужчин на 23 Февраля Психотерапевт Наумова посоветовала подарить мужчине будильник с мишенью на 23 Февраля

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При выборе подарка ко Дню защитника Отечества важно понимать, что любит ваш мужчина и какие у него желания, рассказала NEWS.ru семейный психотерапевт Наталья Наумова. По ее словам, некоторые служившие люди с гордостью вспоминают период в армии. В этом случае можно купить подарок с военной символикой: одежду, камуфляжный кошелек или будильник с мишенью.

Будильник продается вместе с игрушечным пистолетом и надо попасть в цель, чтобы он перестал звонить. Это может рассмешить человека. Или подарить одежду с военной тематикой, камуфляжный кошелек. Подарить то, что будет напоминать о причастности к воинской службе, — считает Наумова.

Она добавила, что выбирать подарок следует из интересов мужчины. Не служившему человеку лучше презентовать обычный подарок, например, электронику, одежду, фонарь или зонт.

Если он не занимается строительными работами и не любит дома ничего ремонтировать, не стоит дарить набор инструментов. Это будет подкалывать человека. Если человек любит автомобиль и часто ездит по поездкам, то, возможно, ему нужен холодильник, — добавила Наумова.

Ранее российская телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что деньги являются хорошим и допустимым подарком мужчине на день рождения или на 23 Февраля. Она подчеркнула, что в такой презент не следует вкладывать какой-то дополнительный негативный смысл. По словам Сябитовой, если мужчина сам говорил, что хотел бы получить деньги на День защитника Отечества, дарить их ему можно без сомнений.