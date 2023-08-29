Названы главные темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи Политолог Дюрре: главной темой встречи Путина и Эрдогана станет зерновая сделка

Фото: Turkish Defense Ministry/Handout via Xinhua

Главной темой переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи станет возвращение РФ в зерновую сделку, предположил в разговоре с NEWS.ru политолог Икбаль Дюрре. Эксперт не исключил, что лидеры обсудят ситуацию в Сирии и экономическое сотрудничество обоих государств.

Главной темой переговоров Путина и Эрдогана станет возобновление зерновой сделки. Обсудят и экономическое сотрудничество двух стран, сирийский вопрос и так далее. Эрдогану важно сейчас добиться возвращения РФ в сделку. Переговоры главы МИД Турции в Киеве закончились неудачей, после чего Украина сделала ряд скандальных заявлений — якобы Анкара зря старается и оскорбляет саму себя, — заявил Дюрре.

Собеседник подчеркнул, что по итогам беседы с Путиным Эрдоган, скорее всего, начнет плотнее работать с западными партнерами, чтобы те обеспечили выполнение российской части зерновой инициативы.

Всем стало ясно, что Россия, не получив положительные ответы на свои требования, ни при каких обстоятельствах не уступит. Думаю, можно ждать продвижения по этой теме, так как попытки Украины транспортировать свое зерно через Черное море без России — это создает очень опасную ситуацию в Черном море в военном плане, а Турции это не нужно, — подытожил Дюрре.

Переговоры Путина и Эрдогана состоятся 4 сентября в Сочи, сообщил телеканал Habertürk со ссылкой на источники. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что лидеры стран могут встретиться 8 сентября, однако в администрации Эрдогана эту информацию комментировать не стали.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Эрдогана пройдет в скором времени. По его словам, информация о точной дате переговоров пока не публикуется, так как Кремль придерживается достигнутых с Турцией договоренностей. При этом Песков подчеркнул, что подготовка к встрече ведется плотно.

По словам представителя Кремля, Россия и Турция пока не договорились о возобновлении зерновой сделки. Стороны проводят переговоры в разных форматах. Песков добавил, что сделка не будет возобновлена до тех пор, пока требования российской стороны не будут удовлетворены в полной мере.