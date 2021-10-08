Названы 10 главных городов-загрязнителей в России

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Росприроднадзор опубликовал рейтинг городов-загрязнителей в России. В десятку вошли Норильск, Череповец, Новокузнецк, Липецк, посёлок городского типа Рефтинский (Свердловская область), Междуреченск, Магнитогорск, Воркута, Уфа и Ангарск.

Данные опубликованы в Instagram главы ведомства Светланы Родионовой. Места загрязнения определялись по концентрации крупнейших металлургических, нефтехимических и теплоэнергетических компаний.

В самых загрязненных районах находятся предприятия «Русал», «Норникель», «СУЭК-Кузбасс», «Мечел», «Евраз», группа компаний «Сибантрацит», «Газпром нефть», ПАО «Лукойл», ПАО НК «Роснефть» и других, — написала глава Росприроднадзора.

Родионова добавила, что согласно проверкам каждое предприятие по отдельности укладывается в нормативы по выбросам, но их близкое местонахождение даёт такие негативные результаты.

Это пробел в законодательстве. Нет методики расчетов совокупной нагрузки предприятий, — сделала вывод глава надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что экологическая культура во многих городах России находится на низком уровне. Воздух там видно, а водой из-под крана даже нельзя поливать цветы.