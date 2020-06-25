Названа причина нервного срыва солдата на параде Победы

https://static.news.ru/photo/29a341a6-b6fd-11ea-9ac3-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Солдат-срочник Никита Ерошенко, разбивший стекла на машине ФСО перед парадом Победы 24 июня, стал жертвой нервного срыва.

По словам других курсантов, у Никиты произошёл нервный срыв после того, как его отстранили от участия из-за сбитого шага, — говорится в сообщении Baza в Telegram-канале.

Отмечается, что Ерошенко плохо маршировал, сбивал весь строй, несмотря на месяцы тренировок. Сослуживцы его ненавидели, потому что из-за допущенных им ошибок остальным бойцам приходилось заново вышагивать на плацу.

Ранее появилась информация о том, что сотрудникам контрразведки ФСБ удалось предотвратить инцидент на параде Победы. Они потребовали вывести из парадного расчёта в резерв солдата-срочника. Военнослужащий был отстранён от шествия по Красной площади. Узнав об этом, парень устроил провокацию. Он прикладом автомата разбил стёкла в машине ФСО. Кроме того, перед парадом на Красной площади молодой человек кричал о ненависти к сотрудникам ФСБ.

Инцидент прокомментировал телеведущий Владимир Соловьёв. По его мнению, Ерошенко, устроившего провокацию, «голову напекло».

Как писал NEWS.ru, солдата-срочника, разбившего перед парадом Победы стекло в микроавтобусе, принадлежащем Федеральной службе охраны России, направили на психиатрическое освидетельствование, уголовное дело в отношении него возбуждать не стали.