Названа ошибка хозяев, которая может стоить жизни кошке

https://static.news.ru/photo/c8446430-918f-11eb-ad55-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кошек не следует выгуливать на улице. Об этом заявила президент Международной Фелинологической Ассоциации Елена Шевченко.

Гулять ей (кошке — NEWS.ru) на улице совершенно не нужно, ей там делать нечего, особенно в городе. <...> Домашнее животное, попавшее на улицу, оно долго там не выживет, — цитирует её РИА Новости.

Шевченко добавила, что те, кто выпускает погулять кошек, очень рискуют здоровьем и жизнью питомцев. Их нельзя выводить даже на шлейке. Она отметила, что у кошек гораздо больше мелких костей, чем у собак, что делает их способными «вывернуться» из ошейника и сбежать от хозяев.

Кроме того, специалист посоветовала владельцам кошек не перевозить животных в автомобилях без специальной переноски. По её словам, зачастую питомцы пугаются громких звуков и внезапной смены обстановки.

Как писал NEWS.ru исследователи выяснили, что кошки прекрасно понимают, что люди с ними разговаривают и различают их голоса и интонации, но при этом они вполне осознанно не утруждают себя тем, чтобы отреагировать.

Нарочитое равнодушие и отсутствие реакции на хозяина, по мнению учёных, восходит к древним временам, когда кошки были одомашнены наравне с собаками. Разница в том, что вторых дрессировали, а первых — нет. Кошек изначально приручали не для того, чтобы они подчинялись командам людей. Именно поэтому, полагают специалисты, кошки не впитали в ходе эволюции привычку к такому взаимодействию и чувствуют себя главными в доме.