Названа оптимальная доза алкоголя без последствий для организма Эксперт по интуитивному питанию Бронникова назвала дозу алкоголя без последствий для организма

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Клинический психолог, психотерапевт, руководитель терапевтических программ Центра интуитивного питания и психотерапии расстройств пищевого поведения IntuEat Светлана Бронникова в разговоре с NEWS.ru заявила, что, согласно современным исследованиям, оптимальной порции алкоголя просто не существует. Тем не менее если при выезде на природу не обойтись без спиртного, то собеседница рекомендовала пить один-два стакана или бокала.

Если всё-таки без алкоголя не обойтись, призываю принимать осторожно: один-два объёма порции. Это либо один-два стакана вина, либо одна-две бутылки пива, либо одну-две рюмки крепких напитков, — объяснила Бронникова.

Она напомнила, что злоупотреблять алкоголем не стоит, особенно это вредно для людей с хроническими заболеваниями или имеющими наследственную предрасположенность к онкологии.

Ранее врач Линн Постон рассказала, что людям с сахарным диабетом стоит быть внимательными при употреблении вина, так как если выпить это спиртное натощак, уровень сахара в крови может резко снизиться, что, в свою очередь, может привести к тяжёлой гликемии. Помимо этого, специалист порекомендовала не пить спиртное тем людям, которые принимают успокоительные или болеутоляющие препараты. Это связано с тем, что алкоголь, так же как и указанные препараты, замедляет мозговую активность.