Аркадий Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина» в Геленджике

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Так называемый дворец Путина в Геленджике принадлежит бизнесмену Аркадию Ротенбергу.

Мы знаем, чей это дворец в Геленджике. Вчера мы опубликовали видео с прогулкой по самой обсуждаемой стройке и попросили отозваться владельца этого великолепия. И он отозвался. Дом на мысе Идокопас принадлежит Аркадию Ротенбергу, — передаёт Telegram-канал Mash.

Уточняется, что подробности будут раскрыты в интервью главного редактора издания.

Это шикарное место, я считаю, чтобы сделать там именно отель, — пояснил Ротенберг.

Он подчеркнул, что ему нравится отельный бизнес, которым он занимается на протяжении нескольких лет.

В пятницу, 29 января, журналисты Telegram-канала Mash опубликовали видео из роскошного здания, которое, как заявил в своём фильме-расследовании оппозиционер и блогер Алексей Навальный, принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. Из репортажа следует, что так называемый дворец в Геленджике находится на нулевом этапе возведения — там работают только строители, а всё выглядит как «один большой бетон».

А до этого стало известно, что близкие друзья президента РФ Владимира Путина готовы публично заявить о том, что являются хозяевами дворца в Геленджике. Как утверждает Znak.com со ссылкой на осведомлённый источник, это может быть либо член совета директоров СИБКРа и НОВАТЭКа Геннадий Тимченко, либо братья Аркадий и Борис Ротенберги. Источник отмечает, что в пресс-службу компании НОВАТЭК был направлен официальный запрос, но ответ пока не получен. Также не получилось выйти на связь с представителями братьев Ротенбергов.

19 января политик Алексей Навальный опубликовал новое расследование. В двухчасовом ролике рассказывается о здании в посёлке Прасковеевка под Геленджиком. Утверждается, что строение является «дворцом Путина» и его стоимость составляет около 100 млрд рублей. На сегодняшний день видео посмотрели больше 100 млн человек.

В расследовании Навального говорится, что здание строилось за счёт компаний «Роснефть» и «Транснефть» и на самом деле особняк принадлежит окружению Путина, а пользуется им лично президент. Политик сделал виртуальную модель интерьеров дворца и показал комнаты, среди которых были «комната грязи», комната для игры в модели машин, кальянная, казино, личный театр, «аквадискотека» и другие помещения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал расследование качественной «клюквой». По его словам, глава государства не имеет к этому объекту никакого отношения и даже не бывал там, писал NEWS.ru.