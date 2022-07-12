Назван срок выздоровления после заражения оспой обезьян Вирусолог Альтштейн: эффективного лечения оспы обезьян не существует, но паниковать не стоит

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Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал NEWS.ru, что эффективного лечения оспы обезьян не существует, но причин паниковать нет — недуг проходит самостоятельно за две-три недели. Ученый подчеркнул, что от данного заболевания защищает прививка от натуральной оспы, но «бежать и вакцинироваться не надо», потому что оспа обезьян гораздо слабее натуральной. Так он прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о первом выявленном случае заражения оспой обезьян в России.

Пациента нашли, его изолировали, теперь других людей он не заразит, за теми, с кем он контактировал, также наблюдают. Если найдут новых инфицированных — тоже изолируют, это эпидемиологическое правило. Новые случаи оспы обезьян не должны беспокоить россиян, заболевание не опасно. Надежного лечения пока нет, но заболевание само проходит за две-три недели. Против него действует прививка от натуральной оспы — вирусы похожи, но оспа обезьян гораздо слабее по сравнению с натуральной оспой. Бежать и прививаться не стоит. Первый случай оспы обезьян в России — это такая экзотика. Вот не было, а теперь выявили. Это не представляет опасности, — добавил Альтштейн.

Исследователь подчеркнул, что пока не было сообщений о летальных исходах в Европе, Америке и Азии, они отмечались только в Африке.

Первый случай оспы обезьян зафиксировали в России у гражданина, вернувшегося из поездки по странам Европы, сообщили в Роспотребнадзоре. Молодой человек обратился в медицинское учреждение с характерной сыпью. Заболевший изолирован, недуг у него протекает в легкой форме, угрозы для жизни нет, а круг контактов в период пребывания в России был ограничен. В службе подчеркнули, что все контактные лица своевременно установлены и находятся под медицинским наблюдением.

Ранее главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что соблюдение мер личной гигиены является основным и наиболее действенным способом защиты от оспы обезьян. Он отметил, что для этого в повседневной жизни необходимо носить медицинские перчатки, обрабатывать их и руки дезинфицирующими средствами на основе спирта, а при половых контактах пользоваться презервативами. Также в случае оспы обезьян нужно пристально следить за кругом своих контактов. К такой осторожности необходимо прибегнуть, поскольку характерную для заболевания сыпь не всегда можно заметить под одеждой.