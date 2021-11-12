Назван срок начала продаж инъекционного препарата «Арепливир» от COVID-19

Российский инъекционный препарат для лечения коронавируса «Арепливир» поступит в продажу уже в начале декабря, сообщил РИА Новости глава группы компаний (ГК) «Промомед» Пётр Белый. По его словам, производитель планирует обеспечить лекарством все регионы страны.

Уже с начала декабря он начнёт поступать в продажу. И мы сможем обеспечить всю страну, все регионы страны, — сказал Белый.

Он пояснил, что дефицита и очередей на «Арепливир» не ожидается. По его словам, препарат предназначен в первую очередь для пациентов больниц, поскольку основные тяжёлые случаи как раз находятся на госпитальном этапе.

«Арепливир» является первым в России зарегистрированным инъекционным препаратом для лечения COVID-19. Ожидается, что изначально он поступит на российский рынок, а затем его выпустят на экспорт.

Ранее в «Промомеде» рассказали, что инъекционный препарат от коронавируса «Арепливир» в отличие от аналогичного в таблетках лучше проникает в клетки и даёт более длительный эффект. Таблетки «Арепливир» включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, также разрешено его амбулаторное применение.