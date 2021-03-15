Навальный в настоящий момент находится в ИК-2 в Покрове

https://static.news.ru/photo/f50b3e02-857e-11eb-b855-96000091f725_660.jpg Фото: Александр Каменский/РИА Новости

Осуждённый на 2,5 года российский оппозиционер Алексей Навальный в настоящий момент содержится в ИК-2. Колония находится в городе Покров на территории Владимирской области. Об этом стало известно в понедельник, 15 марта, из письма 235-го Гарнизонного суда. Именно эта инстанция будет рассматривать жалобу, которую на бездействие следователей в связи с его госпитализацией в Омске подал представитель Навального.

О рассмотрении жалобы уже сообщили причастным к процессу лицам. В частности, уведомление «для извещения Навального» получил начальник ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области.

Проведение процесса запланировано на 16 марта. Суд просит администрацию колонии «обеспечить участие в судебном заседании Навального А. А. посредством видео-конференц-связи», передаёт ТАСС.

Оппозиционера осудили по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ было признано политически мотивированным. Также Навальный признан Бабушкинским судом Москвы виновным по делу о клевете на ветерана Второй мировой войны Игната Артёменко. Оппозиционер должен выплатить штраф в размере 850 тысяч рублей в пользу государства.

Как ранее передавал NEWS.ru, на вопрос о местонахождении осуждённого оппозиционера Алексея Навального пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что Кремль не располагает такой информацией.