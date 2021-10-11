Навальный поздравил Муратова с Нобелевской премией мира

Оппозиционер Алексей Навальный поздравил главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова с получением Нобелевской премии мира. Об этом он написал в Twitter. В день объявления лауреата награды некоторые соратники политика критиковали решение Нобелевского комитета и лично Муратова.

От всей души поздравляю Дмитрия Муратова и «Новую газету» с Нобелевской премией мира. Это заслуженная награда, и символизм даты напрашивается, — подчеркнул Навальный.

Он вспомнил, что накануне было 15 лет с момента убийства журналистки «Новой» Анны Политковской (писала о конфликте в Чечне), а также о других убитых сотрудниках газеты. По его словам, эти факты напоминают, какую высокую цену приходится платить людям, которые «отказываются прислуживать власти».

Также оппозиционер поздравил филиппинскую журналистку Марию Рессу, которая разделила награду с Муратовым. Он уверен, что, несмотря на большую разницу между Россией и Филиппинами, у них похожи «властные верхушки».

Рад, что своим решением (по крайней мере, так показалось) Нобелевский комитет отметил, что как бы ни влияли на нас лайки, алгоритмы, потребление контента, деньги частные и государственные, подписчики, главное, что нам нужно всегда, — журналистика, которая не боится сказать правду, — заключил Навальный.

В день объявления лауреатов премии некоторые соратники негативно высказывались о решении, которое принял Нобелевский комитет.

Вместо пафосных и лицемерных речей о «свободе» могли защитить человека, который выжил после покушения, а теперь взят убийцами в заложники. Или могли поддержать человека, который бьётся с усатым фашистом за жизни заложников, — написал Руслан Шаведдинов.

Любовь Соболь поздравила Муратова, но подчеркнула , что главным борцом за мир является Навальный. В свою очередь Леонид Волков просто привёл цитату из колонки Муратова, посвящённой полемике журналиста и политика относительно действий главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова вокруг электронного голосования на выборах в Госдуму.

А я как поборник свобод человека, безусловно, поддерживаю Ваше неотъемлемое право поблевать, — привёл Волков цитату Муратова, которую тот написал в колонке, отвечая на критику соратника Навального, который написал «поблевал» в ответ на текст Муратова с поддержкой Венедиктова.

Лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. Муратов стал третьим россиянином после правозащитника Андрея Сахарова и экс-президента СССР Михаила Горбачёва, получившим эту награду.

В Нобелевском комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».

Главред «Новой газеты» посвятил награду погибшим коллегам и друзьям. Он заявил, что премия сможет помочь людям, которых объявляют иноагентами и высылают из страны.