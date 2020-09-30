Навальный: мои умственные способности полностью восстановились

https://static.news.ru/photo/6962c5b8-03ca-11eb-ac87-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, находящийся в Германии после лечения, рассказал немецким журналистам о своём состоянии. Он ответил, что его умственные способности восстановились полностью.

Кроме того, блогер поделился прогнозами врачей относительно восстановления после предполагаемого отравления. Доктора, как передал политик, говорят, что он сможет восстановиться на 90%, а может быть, и на 100%. Однако дать точный прогноз по этому поводу в настоящее время никто не способен.

Навальный подчеркнул, что на сегодняшний день он чувствует себя гораздо лучше. Блогер уже может стоять на одной ноге и подниматься на пятый этаж. Он предположил, что когда-нибудь о нём напишут в медицинских журналах. И политик будет рад поделиться пережитым опытом.

Моя повседневная жизнь однообразна. Тренируюсь каждый день, в остальном ничего не делаю. Утром гуляю в парке, это моя работа, потом делаю зарядку с врачом, вечером снова гуляю. Днём стараюсь работать за компьютером, — цитирует оппозиционера немецкий журнал Spiegel.

Также Навальный выразил благодарность канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, которая навещала его в клинике. Между ними произошёл, как сказал политик, частный разговор в присутствии жены блогера Юлии и их сына Захара. Оппозиционер уточнил, что ни о чём секретном они не беседовали. По поводу лечения в клинике Charité он заметил, что был «тяжёлым пациентом», и назвал немецких докторов «самыми терпеливыми людьми на земле».

20 августа Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Как писал NEWS.ru, Навальный сказал, что не боится возвращения в Россию.