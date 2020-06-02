Научный журналист развеял миф о библейском нашествии саранчи на юг России

https://static.news.ru/photo/8a40ce40-a4e5-11ea-aaf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: gov08/vk.com

Научный журналист Максим Руссо в программе «Отражение» рассказал о мерах борьбы с саранчой, принимаемых на юге России.

В южные регионы России насекомые попали из соседних стран. По его словам, причиной миграции насекомых стали два мощных циклона на юге Аравийского полуострова. В результате сильные осадки вынудили саранчу перейти из оседлой стадии в кочевую и, образовав большие стаи, начать миграцию.

Руссо также развеял миф о библейском нашествии саранчи на Россию. Южные регионы находятся на периферии распространения, поэтому Россия сможет справиться с данным нашествием, считает он.

По его словам, ранее нашествия саранчи уже были на Ставрополье и в Астраханской области. Однако службы защиты растений, сельскохозяйственные службы, как правило, успевали подавлять её массовое размножение на начальном этапе и это не принимало больших масштабов, сообщает ОТР.

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