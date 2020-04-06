Настоятель Киево-Печерской лавры самоизолировался

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Митрополит Украинской православной церкви Климент рассказал, что врачи порекомендовали настоятелю Киево-Печерской лавры уйти на самоизоляцию после взятия анализов на коронавирус.

По его словам, священник отлично себя чувствует и пребывает в хорошем настроении, передаёт hromadske.

У него есть хронические заболевания разные. Относительно этой болезни (коронавирус. — NEWS.ru), которая сегодня интересует всех, он консультировался со специалистами, и врачи сказали, что ему нужно быть дома, нет необходимости находиться в больнице, — поделился он.

Климент отметил, что в настоящий момент медики проводят необходимые анализы и исследования.

Как писал NEWS.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что введённые в стране карантинные меры позволили снизить количество заражённых коронавирусом нового типа. Согласно последним данным, жертвами коронавируса стали 38 украинцев.

На сегодняшний день в мире насчитывается 1 275 542 инфицированных коронавирусом, умерли 66 498, выздоровели 262 985 человек. За последние сутки в России подтверждено 954 случая COVID-19 в 49 регионах. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. Число выписанных пациентов увеличилось до 406.