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Председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин напомнил, что жители Западной Украины и Западной Белоруссии встречали в 1939 году Красную армию как освободителей. Об этом он заявил на круглом столе в рамках открытия историко-документальной выставки «Польско-советская война 1919–1921 гг. Рижский мирный договор».

Рижский мирный договор, заключённый 18 марта 1921 года, зафиксировал существенное изменение советско-польской границы после войны с Польшей. Земли Западной Украины и Западной Белоруссии, населённые преимущественно русскоязычными жителями, по его условиям отходили Варшаве.

Нарышкин заявил, что репрессии и принудительное «ополячивание» украинцев и белорусов длились там вплоть до возвращения этих территорий в состав Советского Союза в сентябре 1939 года. Такая политика настроила население захваченных областей против Варшавы.

Неудивительно, что тогда, в сентябре 1939-го, местное население встречало красноармейцев как освободителей, — цитирует его РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, Нарышкин высказался о представителях российской оппозиции, которые идут на сделки с западными странами. Он отметил, что таких людей надо называть не оппозицией, а несколько иначе.