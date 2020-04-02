Нарушители карантина будут получать СМС

https://static.news.ru/photo/5d4593fe-7537-11ea-af0d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

СМС-информирование о нарушениях правил самоизоляции начинается 3 апреля. Сообщения будут получать как сами нарушители, так и МВД.

Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Минздрав и МВД РФ получили от премьер-министра России поручение, согласно которому они должны информировать граждан о допущенных ими нарушениях через СМС или портал госуслуг, передаёт «Интерфакс».

Параллельно данные о нарушении будут передаваться в правоохранительные органы, Минздрав, Роспотребнадзор и рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавируса. В поручении указано, что такая практика вводится в «целях принятия превентивных мер в отношении соответствующих лиц».

Как писал NEWS.ru ранее, столичные сотрудники правоохранительных органов могут останавливать водителей, чтобы выяснить у них цели поездки. Оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о том, что останавливать могут личные автомобили и такси. Уточняется, что у водителя должен быть при себе документ, удостоверяющий личность.