Начался суд над полицейским, причастным к расследованию о Навальном

Самарский районный суд начал рассмотрение дела в отношении бывшего сотрудника отдела полиции Кирилла Чупрова. Его обвиняют в получении крупной взятки. По версии следствия, он передал информацию о работниках ФСБ команде Алексея Навального и ряду СМИ, сообщает Telegram-канал «Readovka». Ранее ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями. С декабря 2020 года Чупров находится под домашним арестом.

Сегодня стало известно, что статью обвинения переквалифицировали на часть 5 статьи 290 УК РФ (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), по которой Чупрову грозит до 12 лет лишения свободы, - говорится в сообщении.

Вместе с ним в причастности к передаче данных подозревают и бывшего начальника дежурной части отдела полиции №6 Самарского района Алексея Борисова.

Ранее Чупров обвинялся по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями) Как посчитало следствие, полицейский передал информацию о перемещении сотрудников ФСБ из базы данных «Розыск магистраль» посторонним лицам.

Позже оппозиционный политик Алексей Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что эти сотрудники ФСБ ездили за ним по стране и могут быть причастны к его отравлению.

Ранее сообщалось, что трое обвиняемых в незаконном получении информации для расследований Навального признали свою вину. По данным следствия, за всё время работы они получили доступ к 40 детализациям звонков и к содержанию 80 аккаунтов электронных почт. При этом они подчёркивают, что не знали и не могли знать о том, что информация, которую они получают, будет использована Навальным.