«Начал изворачиваться»: юрист усомнился в готовности Тимати к мобилизации Юрист Хаминский: Тимати «изворачивается», говоря о своей готовности к мобилизации

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Тимати (Тимур Юнусов)

Музыкант Тимати (Тимур Юнусов) «изворачивается», говоря о своей готовности получить повестку из военкомата в рамках частичной мобилизации, заявил юрист, глава Центра правопорядка в Москве и Мособласти Александр Хаминский. По словам эксперта, следует отличать «две ипостаси» артиста — есть «рэпер с „иностранной“ внешностью, кумир молодежи», и есть предприниматель Тимур Юнусов. Собеседник также усомнился в готовности исполнителя отправиться в армию, несмотря на опровержение Тимати своего отъезда в Узбекистан сразу после начала частичной мобилизации в РФ.

Есть золотое правило: не знаешь, что сказать, молчи. Но Тимур к нему не прислушался, начал изворачиваться: «Повестки не получал, но, возможно, она будет». Самое интересное — в конце заявления: «Если будет нужна моя учетная специальность, я готов». В интервью «МК» в 2009-м он беззастенчиво заявил, что не призван в армию из-за большого количества татуировок: «В моем военном билете так и написали: „психически неуравновешен“. На тот момент, когда я проходил медкомиссию, человека, тело которого было покрыто татуировками более чем на 60%, подозревали в психической неуравновешенности», — отметил Хаминский.

Юрист объяснил, что согласно постановлению правительства РФ от 20.04.1995 № 390, действовавшему к моменту совершеннолетия рэпера, среди болезней, освобождающих в разной степени от службы в ВС РФ, диагноза «психически неуравновешен» нет.

Зато в разделе «Психические расстройства» есть конкретные недуги и состояния: шизофрения, психозы, бред, психотические расстройства вследствие органического поражения головного мозга, расстройства личности, хронический алкоголизм, наркомания и токсикомания, умственная отсталость, эпилепсия. По мнению Хаминского, у Тимати симптомов перечисленных заболеваний «не было и нет». Юрист предположил, что в свое время артист просто «откосил» от армии.

Говоря на сленге, [Тимати] «откосил» от армии. Что же касается военно-учетной специальности, то для не служивших ее определяет профиль учебного заведения, которое окончил обладатель военного билета. Судя по информации в Сети, Тимати где-то понемногу и учился, но обучение так нигде и не завершил. Сказать — не значит сделать. Да и настоящий патриотизм с пафосом не имеет ничего общего. Остается просто пожелать Тимати удачи в гражданских делах, — подытожил Хаминский.

Ранее Тимати заявил, что находится в Москве и готов участвовать в спецоперации РФ на Украине, если его призовут. По его словам, долг Родине придется отдать всем рано или поздно. Так артист ответил в соцсетях людям, которые спрашивали его о мобилизации. Он заявил, что повестку пока не получил, но не паникует при мысли о ее возможном получении и принял ситуацию.