На Урале родители школьников вышли на протест против дистанта

Родители школьников вышли к зданию мэрии в Екатеринбурге, чтобы опротестовать введение в образовательных учреждениях дистанционного обучения, усомнившись в его качестве, передаёт URA.RU. В ответ власти предложили ввести смешанный формат.

Мы написали заявление на имя [начальника городского департамента образования Константина] Шевченко и [мэра Алексея] Орлова. Мы требуем объяснения и документального подтверждения. Потому что дети фактически не учатся, образования не получают. Дистант — это не образование, — сказала одна из участниц акции.

К протестующим вышел глава городского департамента образования Константин Шевченко. Он заверил, что власти рекомендуют школам организовать комбинированное обучение, формируя классы частично.

Каждая школа и каждый детский сад — это самостоятельное юридическое лицо. И оно самостоятельно принимает решение, но на основании нашей рекомендации, — отметил Шевченко.

3 ноября региональное Минобразования опубликовало приказ, согласно которому дистанционное обучение организуется в школах и колледжах с 8 по 13 ноября. Так, перевести на удалёнку надлежит учеников 5–11-х классов. Учащимся начальной школы разрешено посещать занятия в обычном режиме.

Ранее Роспотребнадзор в связи с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу продлил действие санитарных правил для российских школ до 2024 года. Среди них запрет на массовые мероприятия, индивидуальное расписание начала и окончания уроков и перемен для каждого класса, а также закрепление за классами отдельного кабинета для всех уроков.