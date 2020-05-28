На создателя «Омбудсмена полиции» возбудили дело за оскорбление власти

https://static.news.ru/photo/32c2d96e-f5d2-11e9-886f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ещё одно уголовное дело возбуждено в отношении администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. На этот раз его обвиняют в преступлении, совершённом в соответствии со статьёй 319 УК РФ «Оскорбление представителей власти».

По имеющейся информации, заявление на администратора паблика написал старший оперуполномоченный по особо важным делам 3-го отдела УСБ Сергей Кобелев. Сотрудника полиции Воронцов часто высмеивал в оскорбительном ключе в своих постах в соцсетях. В частности, создатель «Омбудсмена полиции» намекал на нетрадиционную ориентацию Кобелева, называя того «заднеприводным особистом».

Полицейскому не впервой писать заявление на Воронцова. В 2017 году он пытался добиться возбуждения уголовного дела в отношении админа паблика. Однако три года назад суд правоохранителю в иске отказал, передаёт Telegram-канал Baza.

Как ранее писал NEWS.ru, Мосгорсуд в среду, 27 мая, признал законным арест основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова, который проходит обвиняемым по делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего коллеги. О решении инстанции журналистам рассказал адвокат подсудимого Сергей Бадамшин.