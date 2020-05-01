На севере Москвы обнаружили артиллерийский снаряд времён войны

Фото: MOD Russia/Global Look Press

В Сети получил неожиданную популярность старый ролик из юмористической программы «Городок» про карантин. В нём обыгрывается ситуация с въездом в закрытый на карантин посёлок. За месяц это видео посмотрели более миллиона раз. Артист Юрий Стоянов назвал внезапный успех шоу «попаданием в яблочко».

Я недавно ради интереса насчитал 20 сюжетов «Городка» про грипп, карантины и шитье масок. Почему нас волновала эта тема? Об этом говорили люди. Вспомните, 15-20 лет назад по миру гуляли...