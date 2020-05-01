Общество

На севере Москвы обнаружили артиллерийский снаряд времён войны

18:14, 01 мая 2020
Фото: MOD Russia/Global Look Press

В ходе проведении земляных работ на севере Москвы был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.

Вблизи дома № 24 на улице Магистральная обнаружен снаряд времён войны, предположительно, калибра 122 миллиметра, — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы.

Отмечается, что на место опасной находки вызваны сапёры. Территория огорожена.

Как писал NEWS.ru, жительница новгородского посёлка Демянск во время прогулки с собакой случайно обнаружила склад времён войны с 736 немецкими боеприпасами. Сапёры вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях