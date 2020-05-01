На севере Москвы обнаружили артиллерийский снаряд времён войны

https://static.news.ru/photo/9b60b3b4-8bbf-11ea-bb66-fa163e074e61_660.jpgФото: MOD Russia/Global Look Press
В ходе проведении земляных работ на севере Москвы был обнаружен артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра.
Вблизи дома № 24 на улице Магистральная обнаружен снаряд времён войны, предположительно, калибра 122 миллиметра, — цитирует РИА Новости представителя экстренных служб столицы.
Отмечается, что на место опасной находки вызваны сапёры. Территория огорожена.
Как писал NEWS.ru, жительница новгородского посёлка Демянск во время прогулки с собакой случайно обнаружила склад времён войны с 736 немецкими боеприпасами. Сапёры вывезли взрывоопасные предметы на специальную площадку в Демянском районе и подорвали их.