На оглашение приговора Серебренникову пришли десятки артистов

https://static.news.ru/photo/7a498562-b797-11ea-98b7-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Серебренников Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

У здания Мещанского суда в Москве, где вынесут вердикт по делу Кирилла Серебренникова, собрались коллеги и друзья обвиняемого в мошенничестве театрального режиссёра.

Поддержать Серебренникова пришли рэпер Oxxxymiron, актриса Юлия Ауг и артисты «Гоголь-центра». Полицейские попросили их не закрывать проход для людей и держать социальную дистанцию.

Серебренников приехал на оглашение приговора без сумки с личными вещами, которые могут понадобиться, если он отправится в СИЗО, передаёт корреспондент ТАСС. Собравшиеся у здания суда встречали режиссёра аплодисментами.

В суд приехали и другие фигуранты дела. Речь идёт о Софье Апфельбаум и Алексее Малобродском. Он взял с собой личные вещи, но сказал, что надеется на оправдательный приговор.

Лирический у нас настрой. Мы продолжаем надеяться и преисполнены благодарности ко всем болеющим, — сказал Малобродский.

В ходе прений прокурор Михаил Резниченко просил признать Серебренникова виновным и назначить ему наказание в виде шести лет колонии. Другим фигурантам дела он просит дать от четырёх до пяти лет.

В свою очередь представитель Минкультуры в суде заявила, что считает вину режиссёра доказанной, и попросила взыскать с подсудимых в качестве ущерба 129 млн рублей.

Защита всех четверых участников дела просила оправдательный приговор. Сам Серебренников в своей речи заявил, что считает обвинение нелепым, и сказал, что гордится проектом «Платформа», с помощью которого удалось реализовать самые смелые постановки.

Проект был создан в 2011 году и был призван популяризировать современное искусство. В 2011–2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей на эти цели. Чтобы реализовать задачи по проекту, Серебренников создал некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Её сотрудники разрабатывали планы мероприятий, при финансировании которых, как считают следователи, были указаны заведомо недостоверные данные об их стоимости. По их версии, всего было похищено более 130 млн рублей, которые были выделены из федерального бюджета.

Помимо режиссёра, на скамье подсудимых оказались продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский. Вместе с ними приговора ждёт и бывший сотрудник Минкультуры Софья Апфельбаум. Одна из обвиняемых — экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева — призналась в хищениях и дала показания против остальных фигурантов, после чего её дело было выделено в отдельное производство. Остальные обвиняемые свою вину не признали.

Как писал NEWS.ru, обвинение Софье Апфельбаум переквалифицировали на халатность.