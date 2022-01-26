На Кубани медики прошли 1,5 км по сугробам ради 100-летней пациентки

Сотрудники скорой прошли полтора километра по сугробам ради спасения 100-летней пациентки в Туапсинском районе на Кубани. О самоотверженности фельдшера Анастасии Плахиной и водителя Игоря Колесникова рассказал в своём Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Вызов поступил на планшет сотрудникам скорой рано утром. Но уже в дороге сотрудники неотложки поняли, что из-за сугробов карета скорой не сможет проехать к дому, где их ждала пожилая женщина.

Не раздумывая взяли тяжелые баллоны с кислородом и 1,5 километра с фонариками и навигатором шли пешком. На помощь задыхающейся бабушке подоспели вовремя. Это настоящие врачи, которые в любых условиях готовы исполнять свой служебный долг. Спасибо им за это! — написал Кондратьев.

Благодаря сотрудникам скорой, жительница района получила медицинскую помощь вовремя. Состояние долгожительницы стабилизировалось и сейчас она проходит лечение на дому.

Ранее сообщалось, что полиция проверила видео, на котором автоледи 20 минут спорит с водителем скорой, учит его парковаться и не пропускает на вызов. Действие происходит во дворе одного из домов в Мытищах, владелица легкового авто 20 минут спорит с водителем скорой, перегородив машине дорогу и не давая проехать на вызов к больному.