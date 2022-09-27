На горячей линии объяснили, почему не мобилизуют беженцев из ДНР и ЛНР Горячая линия: беженцев из ДНР и ЛНР не мобилизуют, так как у них нет гражданства России

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Беженцы из ДНР и ЛНР не могут быть мобилизованы, так как не имеют российского гражданства, передает «ФедералПресс» со ссылкой на горячую линию. Уточняется, что они могут принять участие в спецоперации на Украине только в качестве добровольцев.

К сожалению, у беженцев ДНР и ЛНР нет российского гражданства, быть призванными по частичной мобилизации они не могут. Но если хотят, то могут обратиться в военкоматы и пойти добровольцами, — объяснили на горячей линии.

Специалисты уточнили, что если граждане ДНР и ЛНР уже успели получить российское гражданство и состоят на военном учете, их призывают на тех же основаниях, что и остальных россиян.

Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что после вхождения региона в состав России в ближайшие несколько лет мобилизация на ее территории не предусматривается. Он добавил, что в регионе набирают добровольцев для участия в специальной военной операции.

Балицкий ранее рассказал, что на территориях Запорожской области, перешедших под контроль российских войск, будут формироваться добровольческие батальоны для поддержки ВС РФ. По его словам, решение принято «на основании обращений жителей региона».