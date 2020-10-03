На дне побережья Камчатки нашли мёртвых морских животных

https://static.news.ru/photo/6fe4411e-0627-11eb-8e8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Водолазы обнаружили скопления мёртвых морских ежей и звёзд на небольшой глубине в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом сообщил губернатор края Владимир Солодов по итогам инспекции. Он отметил, что пятен загрязнения в море больше нет, что подтверждается кадрами с квадрокоптера.

Цвет воды нигде не отличается от нормального. Сегодня водолазы опускались в Вилючинске, видели на глубине 4–5 метров скопления [мёртвых] морских ежей и звёзд, такая полоса идёт. После неё море живое, утверждают они, там таких явлений нет. Все эти факты мы сейчас собираем воедино, чтобы общие выводы были сделаны относительно причин, — заявил губернатор в своём Instagram.

Он добавил, что в ряде бухт на берегу также обнаружены скопления мёртвых морских обитателей. В одном месте на берег выброшено несколько осьминогов. На пляжах они оказались после сильного шторма 28–29 сентября, однако погибли животные ещё в воде.

Это произошло по стечению обстоятельств: произошло загрязнение, потом штормовой ветер поднял всё в сторону берега. Если бы шторма не случилось, морских животных не выбросило бы на берег, они бы стали разлагаться в толще воды. В то же время те животные, которых выбросило на берег, не могли погибнуть из-за шторма, — приводит слова начальника Камчатгидромета Веры Поляковой пресс-служба краевого правительства.

Как подчеркнула глава Камчатгидромета, сложившаяся на прошлой неделе ситуация свидетельствует о том, что загрязнение было в придонном слое. Именно поэтому первоначальные пробы, взятые специалистами ведомства, не показали значительных превышений по нефтепродуктам и фенолу.

Фото и видео побережья Камчатки, усыпанного погибшими осьминогами, ежами, крабами, мидиями начали появляться в соцсетях несколько дней назад. Местные жители подчёркивают, что всё это обитатели глубин. Симптомы отравления почувствовали и люди, особенно пострадали сёрферы. Причём у них признаки недомогания появились несколько недель назад.

В Гринписе считают, что «на Камчатке произошла экологическая катастрофа». Организация уже обратилась в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, Минобороны и Генпрокуратуру с требованием немедленно расследовать случившееся.

Сегодня образцы воды, песка и погибших животных направлены с загрязнённого побережья Камчатки самолётом в научные центры столицы. В общей сложности в российские центры токсикологии, химии и биологии поступят 250 килограммов груза, писал NEWS.ru.