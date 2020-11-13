Мясников рассказал, как получил диплом в Штатах благодаря русской смекалке

https://static.news.ru/photo/02f49324-267a-11eb-9614-fa163e074e61_660.jpg Фото: drmyasnikov.ru/instagram.com

Теледоктор Александр Мясников признался, что «русская смекалка» помогла ему в получении американского диплома врача.

В одном из госпиталей США ему назначили собеседование вместе ещё с 11 претендентами. Процесс шёл достаточно долго, и Мясникову захотелось в уборную, но она оказалась на кодовом замке. Туалет был только для сотрудников больницы, поэтому секретарь отказалась сообщить медику пароль. Мясников не растерялся и подсмотрел комбинацию, которую вводил один из врачей.

Проводящий собеседование доктор оказался очень недоволен результатами россиянина, поскольку его английский был на плохом уровне, а набранные баллы не очень большими. Медик поинтересовался, почему должен взять именно Мясникова. Тот ответил, что учил язык в рекордно короткие сроки.

Ну и потом, вам кто нужен, человек, который может теоретизировать, или парень, который соображает? Вот спросите у всех нас код доступа в мужской туалет. Никто не назовет, а я скажу — 5689, — добавил он в эфире телеканала «Россия 1».

На это доктор рассмеялся и взял россиянина вне конкурса, что позволило Мясникову окончить ординатуру.

Медик с 1996 года работал в США, где окончил ординатуру Медицинского центра Нью-Йоркского государственного университета по специальности «врач общей практики». В 2000 году ему было присвоено звание врача высшей категории Американским комитетом по медицине. В этом же году он вернулся в Россию, где сначала работал главным врачом Американского медицинского центра, а затем главным врачом основанной им Американской клиники. С 2010 года он занимает должность главного врача Городской клинической больницы имени Жадкевича.

Как писал NEWS.ru, ранее Мясников заявил, что «белый человек» оказался беспомощен перед коронавирусной инфекцией. По его словам, инфекцию можно победить, если воспринимать её как природное явление.