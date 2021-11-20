Мясников рассказал, чем обернётся запрет на упоминание национальности в СМИ

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал в своём Telegram-канале внесение в Госдуму законопроекта о запрещении упоминать национальность правонарушителей в СМИ. Он полагает, что акцентирование на национальности может привести к разжиганию национальной розни, однако запрет для СМИ может повлечь и отрицательные последствия.

У нас, как и везде в мире, есть и будут устойчивые национальные диаспоры. И они оказывают влияние на «своих» зачастую большее, чем кто и что-либо. При этом им меньше всего надо, чтобы члены диаспоры занимались хулиганством и позорили всех остальных, — пояснил телеведущий.

В пример он привёл представителей чеченской диаспоры, на выходки которых «жёстко и справедливо» реагирует Рамзан Кадыров, и заявил, что остальным диаспорам необходимо действовать так же. Однако если СМИ не будут сообщать о принадлежности правонарушителя к тем или иным диаспорам, их выходки останутся безнаказанными в том числе и со стороны «своих».

Ранее парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект, которым предлагается запретить публикацию в СМИ информации о национальности правонарушителей. По их мнению, трансляция этих сведений формирует негативное отношение к определённой этнической, конфессиональной группе или отдельным лицам внутри этой группы, подстрекает к ограничению их прав или к насилию против них. Вопрос об упоминании в прессе национальности преступников поднялся после ряда конфликтов, связанных с драками в Москве.