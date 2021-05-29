Мясников предложил ввести привилегии для привившихся от COVID-19

https://static.news.ru/photo/63cfdd2e-c1ee-11eb-86b3-96000091f725_660.jpg Александр Мясников Фото: vk.com/drmyasnikov

Врач и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале призвал ускорить темпы вакцинации населения России от коронавируса, а также предложил ввести привилегии для тех, кто уже сделал прививку.

Он отметил, что многие граждане, особенно старшего возраста, дисциплинированно выполняют требование по ношению масок. Они верят в их защиту больше, чем в вакцину, и не хотят прививаться. Однако маска может снизить риск передачи инфекции от больного человека, но не защищает здорового.

По словам Мясникова, в стране наблюдается провал динамики вакцинации, поэтому необходимы меры по ускорению и правильному продвижению прививочной кампании. Маски были единственной, пусть и эфемерной, защитой от коронавируса, когда не было лекарств и вакцин. Теперь же ситуация изменилась.

Сейчас появилась реальная мера защиты. Реально работающая! И каким-то образом вакцинированные должны иметь возможность снять точно не нужные им маски, — написал он.

Ранее Мясников поддержал идею введения ограничений для граждан, не привившихся от COVID-19. Он допустил возможность ограничения им доступа в заведения общепита, театры и другие общественные места. По его мнению, это может стать стимулом для вакцинации.