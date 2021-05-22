Мясников назвал вакцину от COVID-19 полезнее водки и сигарет

https://static.news.ru/photo/07d390e2-bae1-11eb-843e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медик и телеведущий Александр Мясников в своём Telegram-канале назвал вакцинацию от коронавируса намного более полезной, чем сигареты и водка. Так он отреагировал на комментарии с критикой прививки.

Есть способ в значительной мере снизить эти риски и вернуться к обычному образу жизни — вакцина, точно намного менее вредное, чем сигареты, водка и пельмени с колбасой, — заявил специалист.

По его словам, от COVID-19 нет лекарств, но есть вакцина, и он устал от комментариев «неумных людей», концентрация которых особенно высока в вопросах вакцинации.

Мясников отметил , что от пандемии коронавируса и борьбы с ней страдают все. Он подчеркнул, что заразившиеся тяжело болеют и умирают, а остальные живут «полужизнью» в «малообъяснимых масках и дурацких перчатках».

Ранее Мясников заявил, что вакцинацию от COVID-19 пока нельзя делать обязательной, так как в мире нет ни одной вакцины, прошедшей многолетние испытания. Однако ввод ограничительных мер для непривитых является правильным шагом.