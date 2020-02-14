https://static.news.ru/photo/1b8abc28-4fcb-11ea-a75f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus Ohlenschläger/Picture Alliance/Global Look Press

МВД РФ предложило использовать внесудебные механизмы блокировки счетов и электронных средств платежей по требованию силовиков. Поправки предлагают использовать в борьбе с наркоторговлей.

Кроме того, министерство хочет привлекать к административной ответственности граждан, передавших выпущенные на их имя финансовые инструменты третьим лицам, если установит факты использования в незаконной деятельности, в том числе в обороте запрещённых веществ, говорится в документе.

Накануне Федеральная служба безопасности прикрыла крупную нарколабораторию в Крыму. Она располагалась в одном из частных домов Симферополя.

По данным ведомства, производство запрещённых препаратов организовали двое местных жителей. Они распространяли наркотик на территории Крыма и Краснодарского края путём закладок. В ходе обыска силовиками было изъято более 16 кг наркотического средства мефедрон и более 700 литров прекурсоров для его изготовления.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Нарушителям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники полиции в Серпухове ликвидировали нарколабораторию, которую оборудовал в гараже один из местных жителей. В ходе осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли полтора десятка свёртков с порошкообразным веществом, которое оказалось амфетамином общей массой около 20 г.