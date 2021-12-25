МВД с начала года запретило въезд в Россию более 160 тысячам иностранцев, в основном из-за нарушения сроков временного пребывания и незаконной трудовой деятельности, передаёт ТАСС.

При этом за аналогичный период прошлого года данный показатель составлял 170 383 человек, — говорится в сообщении.

В то же время за 11 месяцев 2021 года 667 939 иностранцев получили российское гражданство. Это почти на 105 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщалось ранее.

В МВД также отметили, что возросло число поставленных на миграционный учёт иностранцев. В 2021 этот показатель составил 11 895 887 человек, тогда как в прошлом году их было 8 983 944 человека. Тем не менее из визовых стран в РФ стало приезжать меньше людей.