МВД попросило суд арестовать главу РВК Повалко

https://static.news.ru/photo/78cf9972-a71d-11ea-9fb3-fa163e074e61_660.jpg Александр Повалко Фото: rvc.ru

МВД направило в Тверской суд Москвы ходатайство о заключении под стражу гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко в связи с расследованием уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением тяжких последствий. Об этом рассказал его адвокат Георгий Антонов.

Юрист отметил, что статья, по которой возбуждено дело (ч. 2 ст. 201 УК РФ), указанной меры пресечения не предусматривает. По его словам, если суд арестует Повалко, это станет «грубейшим нарушением закона и правоприменительной практики», сообщает ТАСС.

По данным агентства, ходатайство МВД в Тверской суд пока не поступало.

Как ранее писал NEWS.ru, Повалко был задержан 4 июня на 48 часов. Накануне этого в его доме, а также в офисах РВК прошли обыски. Руководство компании подозревают в использовании её средств для инвестирования в личные проекты. Ущерб, по разным данным, оценивается в суммы от $600 тысяч до $22,7 млн.