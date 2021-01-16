Мужчину с российским флагом задержали во Внуково

https://static.news.ru/photo/bd36b59a-58df-11eb-a345-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Полиция задержала ещё одного человека в московском аэропорту Внуково перед прилётом оппозиционера Алексея Навального.

Мужчина в пуховике и шортах с российским флагом на длинном древке пытался прорваться в аэропорт. При этом он вёл себя агрессивно. Мужчину вывели сотрудники правоохранительных органов, сообщает корреспондент NEWS.ru. О его личности и дальнейшей судьбе данных не поступало.

Ранее во Внуково задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан властями РФ иностранным агентом) Любовь Соболь, менеджера по проектам ФБК Руслана Шаведдинова, активиста Константина Котова и Олега Навального (брата оппозиционера), передавал NEWS.ru.

Сотрудники полиции также задержали журналиста «Новой газеты» Влада Докшина, помощника Навального Илью Пахомова, менеджера штаба Навального Анастасию Кадетову и юриста ФБК Алексея Молокоедова.

Прибытие самолёта Алексея Навального ожидается в 19:43.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда класса «Новичок». 13 января Навальный объявил о возвращении в Россию.