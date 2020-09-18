Восстание машин: в «Красном Октябре» покажут арт-объекты из автохлама

18 сентября на территории кластера «Красный Октябрь» открывается Музей восстания машин. В его основе лежит принцип art recycle — искусство превращать в арт-объекты обычные предметы, подлежащие утилизации.

При подготовке экспозиции была переработана тысяча тонн автохлама. 15 кузнецов со всей России изготовили 150 экспонатов общим весом более 100 тонн. Музей будет включать в себя восемь тематических залов общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. В них разместятся Терминатор, мифические животные, аниматронные роботы, лаборатория Тони Старка, супергерои Marvel и DC Comics, персонажи фильмов ужасов, мотобайки и другие арт-объекты. Гости музея смогут посетить сувенирный магазин, лазерный лабиринт, аттракционы виртуальной реальности, школу бутафорского мастерства, а также интерактивные шоу-спектакли.

Самые яркие изображения арт-объектов музея — в фотогалерее NEWS.ru.