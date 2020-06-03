Мурашко рассказал о тяжёлой ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде субъектов РФ остаётся напряжённым.
Заявление главы Минздрава
Эпидемиологический процесс всё-таки в некоторых регионах страны остаётся достаточно напряжённым, и в том числе федеральные клиники продолжают оказывать помощь этой категории пациентов, — констатировал Мурашко.
По состоянию на 3 июня в РФ выявлено 433 277 случаев COVID-19, 5215 человек скончались от коронавирусной инфекции.
Как сообщал NEWS.ru, Мурашко примет участие в инициированном Великобританией онлайн-саммите, посвящённом борьбе с коронавирусом.
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