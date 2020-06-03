Мурашко рассказал о тяжёлой ситуации с коронавирусом в ряде регионов РФ

https://static.news.ru/photo/70d3ddba-a5cd-11ea-80e5-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: rosminzdrav.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что эпидемиологический процесс в ряде субъектов РФ остаётся напряжённым.

Заявление главы Минздрава прозвучало в эфире программы «Время» на Первом канале. Мурашко отметил, что не во всех регионах можно возвратить к работе в прежнем режиме больницы, перепрофилированные для лечения коронавирусных больных.

Эпидемиологический процесс всё-таки в некоторых регионах страны остаётся достаточно напряжённым, и в том числе федеральные клиники продолжают оказывать помощь этой категории пациентов, — констатировал Мурашко.

По состоянию на 3 июня в РФ выявлено 433 277 случаев COVID-19, 5215 человек скончались от коронавирусной инфекции.

Как сообщал NEWS.ru, Мурашко примет участие в инициированном Великобританией онлайн-саммите, посвящённом борьбе с коронавирусом.