Мурашко заявил о спаде заболеваемости коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/4ac07daa-cea8-11ea-9c84-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мурашко Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о спаде заболеваемости коронавирусом в Москве. Также он отметил формирование популяционного иммунитета.

В Москве заболеваемость в целом идёт на убыль, формируется популяционный иммунитет, — цитирует его РИА Новости.

Однако, по словам Мурашко, ситуация во всех регионах страны разная. В некоторых городах пройден пик.

На сегодняшний день в мире выявлено более 15,9 млн заболевших, около 643 тысяч умерли. Выздороветь удалось 9,7 млн человек. США занимают первое место по числу заражённых, на второй строчке Бразилия, на третьем месте Индия. Россия занимает четвёртую строку.

Как писал NEWS.ru, вакцинация от коронавируса в РФ будет добровольной, на сегодняшний день население проявляет большой интерес к вакцине.