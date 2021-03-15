Мурашко сообщил о дефиците среднего медперсонала в РФ

https://static.news.ru/photo/9f1071de-8628-11eb-8966-96000091f725_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

В России сохраняется дефицит среднего медицинского персонала. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, предложив ещё больше увеличить объём подготовки специалистов в средних специальных учебных заведениях (ссузах).

Для нас крайне важным является укомплектованность средним медицинским персоналом. И такая потребность велика. 2020 год показал, что увеличили объёмы набора в региональные ссузы почти на 10%, но всё-таки дефицит по-прежнему сохраняется, — цитирует ТАСС Мурашко.

На расширенном заседании комитета Госдумы по охране здоровья он обратился к представителям регионов с просьбой подключиться к решению этой проблемы.

Как писал NEWS.ru, средняя зарплата медработников в России выросла, несмотря на пандемию. По данным Минздрава, рост средних зарплат врачей по итогам девяти месяцев 2020 года относительно 2012 года составил 162,6%, среднего медперсонала — 138,9%, младшего медперсонала — 284,8%.

Михаил Мурашко также сообщил, что помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в данный момент оказывают более 60 тысяч студентов медицинских вузов. Всего же в оказании медпомощи в России сейчас задействованы более 550 тысяч медработников.