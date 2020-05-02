Мурашко назвал максимальное число пациентов, которое смогут принять клиники

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко подсчитал максимально допустимое число пациентов с пневмонией, которое смогут принять российские больницы. По его словам, медучреждения рассчитаны на 40 тысяч человек.

Мурашко добавил, что на данный момент в России сохраняется высокий уровень заболеваемости. На данный момент в стране выявлено 124 054 заболевших в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек. От заболевания скончались 1 222 пациента. ВОЗ признала вспышку коронавируса пандемией в марте 2020 года, передаёт «Газета.Ru».

Как сообщал NEWS.ru, 1 мая в России было зафиксировано увеличение числа выявленных больных коронавирусом. Причиной стало массовое нарушение режима самоизоляции.