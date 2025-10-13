Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 11:42

Мозг против перемен: почему нам так сложно меняться и как это исправить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сопротивление переменам является естественной реакцией мозга, сформированной в процессе эволюции. Нейронные пути стремятся сохранить привычные шаблоны поведения для экономии энергии. Этот механизм обеспечивает безопасность, но часто препятствует личностному росту и адаптации.

Основной причиной сопротивления является активация миндалевидного тела, которое воспринимает новое как потенциальную угрозу. Мозг создает иллюзию контроля, поддерживая знакомые модели поведения даже когда они неэффективны. Система вознаграждения в мозге поощряет повторение привычных действий, создавая психологический комфорт. Когнитивные искажения, такие как предвзятость статуса-кво, заставляют переоценивать риски изменений. Способность мозга к перестройке позволяет формировать новые нейронные связи, но этот процесс требует осознанных усилий. Эффективный способ обойти сопротивление - разбивать крупные изменения на мелкие шаги. Практика осознанности помогает наблюдать за страхами, не подчиняясь им.

Регулярный выход из зоны комфорта укрепляет нейронные пути, ответственные за адаптацию. Поддержка окружающих и мысленное представление положительных результатов облегчают процесс трансформации.

Ранее также сообщалось о способах справиться с депрессией. Вот несколько простых советов, которые могут улучшить ваше самочувствие.

Читайте также
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Общество
Мощнейшие морозы и снегопады по всей России: Вильфанд назвал точную дату прихода зимы — уже скоро
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Общество
Ни в коем случае не прощайте внукам эти 5 вещей: касается всех бабушек и дедушек — многие из-за любви занимаются попустительством
Европе поставили условие для входа в «Совет мира» по Газе
Мир
Европе поставили условие для входа в «Совет мира» по Газе
Как легально охотиться на кабана в Приморье: документы, сроки и советы
Семья и жизнь
Как легально охотиться на кабана в Приморье: документы, сроки и советы
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
Семья и жизнь
Под чужую дудку: как распознать манипулятора и дать отпор
советы
психология
перемены
стрессы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Миша, маму убивают!»: Ирина Круг рассказала о ночи, когда лишилась мужа
Раскрыты подробности отношений Лопес и Аффлека после воссоединения
Суд продлил домашний арест главному редактору Baza
Врач дала советы, как эффективно защититься в сезон ОРВИ
На севере Москвы загорелось здание редакции СМИ
На севере Москвы загорелось здание с редакциями СМИ
В Кремле ответили на депортацию россиян из Латвии
Политолог раскрыл, на что Трамп может «обменять» поставки Tomahawk Украине
На Камчатке эксгибиционист показал половые органы девочке-подростку
Психиатр рассказала, что делать при детской осенней депрессии
Лавров рассказал об отношении властей Сирии к российским военным базам
Госдума увеличит срок кредитных каникул для семей с детьми
ВС России освободили село в Харьковской области
Рубль усиливает позиции? Курсы сегодня, 13 октября: доллар, евро и юань
Генсек ООН обратился к Израилю и ХАМАС
В Кремле раскрыли, знают ли в США о паузе в переговорах России и Украины
В Госдуме объяснили увеличение лимита для кредитов МФО до 15 млн рублей
В Минобороны раскрыли подробности захода ВС России в Димитров
Как правильно заваривать шиповник: рецепты, которые сохраняют витамины
Психиатр перечислила основные признаки депрессии у ребенка
Дальше
Самое популярное
Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике
Общество

Ленивый «Наполеон» без возни и нервов. Торт-мечта для внезапных гостей — из того, что есть в холодильнике

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов
Общество

Бросьте семена, притопчите ногами и забудьте до весны: уже в июне вырастет ковер цветов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.