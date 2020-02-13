Женщина с плакатом «Водонаева права» встала на проходной здания УВД по Центральному административному округу Москвы, куда телеведущую вызвали на опрос. Полицейские не выгоняют пикетчицу.
Алёна Водонаева прибыла в УВД, чтобы разъяснить позицию по заявлению слесаря из Йошкар-Олы, который посчитал оскорбительным публикацию телеведущей о «быдле, рожающем ради материнского капитала»,
Полицейские запретили находящимся в управлении журналистам фотографировать пикетчицу, позволили женщине объяснить свой протест. Москвичка заявила, что поддерживает Водонаеву, что вырастила детей в СССР и недовольна качеством продуктов и подделками.
Как писал NEWS.ru, тележурналистка Ольга Скабеева назвала перебором уголовное преследование экс-участницы «Дома-2» Водонаевой за «бестолковые высказывания».
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