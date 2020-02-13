https://static.news.ru/photo/0f618b82-4e7e-11ea-850e-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Женщина с плакатом «Водонаева права» встала на проходной здания УВД по Центральному административному округу Москвы, куда телеведущую вызвали на опрос. Полицейские не выгоняют пикетчицу.

Алёна Водонаева прибыла в УВД, чтобы разъяснить позицию по заявлению слесаря из Йошкар-Олы, который посчитал оскорбительным публикацию телеведущей о «быдле, рожающем ради материнского капитала», сообщает РИА Новости.

Полицейские запретили находящимся в управлении журналистам фотографировать пикетчицу, позволили женщине объяснить свой протест. Москвичка заявила, что поддерживает Водонаеву, что вырастила детей в СССР и недовольна качеством продуктов и подделками.

Как писал NEWS.ru, тележурналистка Ольга Скабеева назвала перебором уголовное преследование экс-участницы «Дома-2» Водонаевой за «бестолковые высказывания».