Москвичей предупредили о закрытии участка на Сокольнической линии метро

https://static.news.ru/photo/1f19b904-c800-11ea-ad66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Участок Сокольнической линии метро от «Саларьево» до «Коммунарки» закроют с 23:00 17 июля до 05:30 понедельника.

По данным пресс-службы Московского метрополитена, пассажирам будут недоступны станции «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» в связи с работами по устройству на этом участке более чем 15 км бесстыкового пути. Также до 14 августа в будние дни участок работает только до 23:00.

Представитель подземки пояснил, что удлинённые ночные технологические окна и закрытие станции на два часа раньше позволит сократить сроки работ.

В выходные дни и по понедельникам, когда на станциях минимальный пассажиропоток, они будут закрыты полностью. Это позволит в короткие сроки провести все запланированные работы, — уточнил он.

В это время для пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы маршрута КМ — от станции «Саларьево» вдоль закрытого участка с остановками у станций метро. Помимо этого, проезд доступен и на регулярных маршрутах наземного городского транспорта.

В свою очередь ЦОДД сообщили , что для приоритетного движения компенсационных автобусов с 05:30 18 июля до 05:00 20 июля прдусмотрены выделенные полосы на подъездной дороге к ОРП «Саларьево», участке автодороги Солнцево-Бутово-Видное между Киевским и Калужским шоссе и в районе станции метро «Коммунарка», дублёре Калужского шоссе в районе остановки наземного городского транспорта «Метро Ольховая». Для автомобилей такси проезд по ним запрещён.

Также в ЦОДД предупредили об ограничении движения по дублёру автодороги Солнцево-Бутово-Видное (перед Проектируемым проездом № 907), проектируемому проезду № 905 (перед улицей Саларьевская) и по подъездной дороге к ОРП «Саларьево».



В следующий раз проезд между станциями «Саларьево» и «Коммунарка» будет не доступен с 25 по 57 июля, передаёт «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru писал, что московских автомобилистов предупредили о перекрытиях и ограничениях, которые будут действовать в ночь на 25 июля.