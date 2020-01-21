Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 21 января, на автомобильных дорогах на территории Москвы возможна гололедица. Водителям при указанных погодных условиях следует быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Об этом горожан и гостей столицы предупредили на официальной странице московского Центра организации дорожного движения в социальной сети.

За окном один градус тепла, снег, дождь, местами град. К вечеру температура опустится ниже нуля. Возможна гололедица. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о самом холодном дне с начала зимы. Специалист сообщил, что холод придёт в столицу 23 января. Тем не менее синоптик сообщил, что к 25 января тёплая погода должна снова вернуться в Москву.

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