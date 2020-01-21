https://static.news.ru/photo/2da45f7c-3c20-11ea-a17b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 21 января, на автомобильных дорогах на территории Москвы возможна гололедица. Водителям при указанных погодных условиях следует быть внимательными и соблюдать дистанцию.

Об этом горожан и гостей столицы предупредили на официальной странице московского Центра организации дорожного движения в социальной сети.

За окном один градус тепла, снег, дождь, местами град. К вечеру температура опустится ниже нуля. Возможна гололедица. Будьте внимательны за рулем, соблюдайте дистанцию и скоростной режим, — сообщается на странице ЦОДД в Twitter.

Синоптики обещали апрельскую погоду на этой неделе, но погода удивила. За окном 1 градус тепла, снег, дождь, местами град. К вечеру температура опустится ниже нуля. Возможна гололедица. Будьте внимательны за рулём, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. pic.twitter.com/AmnQnnipXd — ЦОДД (@gucodd) 21 января 2020 г.

Ранее NEWS.ru писал о том, что заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков предупредил москвичей о самом холодном дне с начала зимы. Специалист сообщил, что холод придёт в столицу 23 января. Тем не менее синоптик сообщил, что к 25 января тёплая погода должна снова вернуться в Москву.