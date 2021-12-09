Москвичам обещали «очень серьёзные морозы» 10 декабря

Пятница, 10 декабря, станет самым холодным днём недели, температура в центре европейской части России будет на 8–10 градусов ниже нормы. Как сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, минимальные температуры ночью по области составят до 22 градусов мороза, максимальные температуры днём — минус 13–15 градусов.

Завтра антициклон ещё приблизится к Москве, и температура будет ниже нормы на 8–10 градусов, что будет климатической нормой для Нарьян-Мара. Очень серьёзные морозы, — сказал Вильфанд.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что похолодание продержится до воскресенья, 12 декабря. Сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец также сообщил о «сибирских» морозах в пятницу, 10 декабря. Кроме того, в столице установится высокое атмосферное давление.

В Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха начнёт повышаться уже в воскресенье. Ночью она достигнет 9–14 градусов ниже нуля, а днём — 2–4 градуса мороза. Эта тенденция сохранится и в начале следующей недели. В понедельник москвичей ждёт от 0 до 5 градусов мороза, а во вторник не исключена оттепель. Давление также начнёт понижаться и приходить к своему нормальному значению.