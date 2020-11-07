Москвичам пообещали дождливую погоду в воскресенье

https://static.news.ru/photo/da152ce8-2192-11eb-9766-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облачная погода с кратковременными дождями ожидается в столице 8 ноября, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в городе будет определяться влиянием, а после прохождением холодного атмосферного фронта.

В таких условиях погода облачная, кратковременные дожди. Температура воздуха плюс 8–10, по области плюс 6–​11, — уточнил он.

Синоптик добавил, что прогнозируется порывистый западный, северо-западный ветер со скоростью 5–10. Атмосферное давление начнёт повышаться и составит 748 мм ртутного столба, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил, что первые заморозки и гололедица придут в Москву уже в понедельник, 9 ноября.