Москвичам раскрыли, как не дойти до нервного срыва из-за смога Психолог Журавлева призвала москвичей не обращать внимание на запах гари во избежание нервного срыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Смог от лесных пожаров в Рязанской области над Москвой

Несчастного и нервного человека раздражает любая погода, а уравновешенного и спокойного те же смог и запах гари, как сейчас в Москве, не напрягают, даже если «аромат» впитала одежда, рассказала NEWS.ru психолог Татьяна Журавлева. Эксперт отметила, что избежать нервного срыва на фоне погодных условий реально, если «уделить себе время» и воспринимать «все через призму своего счастья».

Уделите себе время. Мы часто в беготне нашей жизни забываем о главном человеке в ней — себе. Вспомните, что даёт вам силы и радость. Напишите целый список из 30 вещей — материальных и нет — и выполняйте хотя бы по одному пункту в день. Замечайте и выписывайте свои эмоции за день и после чего они появились. Не забывайте про отдых. Нервный срыв происходит по 2-м причинам: мы не выражаем свои эмоции и мы отдаём больше, чем получаем, — добавила Журавлева.

По ее словам, речь идет как раз о том, что «мы не умеем слушать свой организм и его потребности. Наши внутренние ресурсы истощаются, а мы их никак не восполняем вовремя».

Психолог отметила необходимость различать, что «находится в вашей зоне ответственности, а что нет. Ваша жизнь — ваша ответственность, а погода — нет. Действуйте, исходя из этого».

Мы держим фокус внимания на своих неудачах. Начните использовать правило зелёной ручки — отмечайте за день все то хорошее, что происходит. Хвалите себя, пускай и за маленькие действия и победы. И вы увидите, сколько всего прекрасного есть в вашей жизни каждый день, — подытожила Журавлева.

Запах гари и смог появились в южных, юго-западных и западных районах столицы накануне. Причиной стали лесные пожары в Рязанской области. Специалисты Роспотребнадзора усилили контроль за состоянием атмосферного воздуха в Москве. Позже «дымка» переместилась в центральные и северные районы Москвы. Уровень загрязнения воздуха утром оказался выше нормы на 30%, но специалисты заверили, что к концу дня он снизится за счет перемешивания воздушных масс. При этом москвичам порекомендовали временно ограничить прогулки и пользовать на улице масками.

Врио Рязанской области Павел Малков заявил, что в регионе действуют три лесных пожара общей площадью свыше 180 гектаров. В тушении задействовано более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

В Рослесхозе раскритиковали власти области за то, что они не среагировали на ситуацию с лесными пожарами должным образом и скрывали их реальные площади. Это не позволило вовремя задействовать федеральные силы в борьбе с огнем и привело к разрастанию площади возгорания.