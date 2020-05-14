В Москве проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет»

https://static.news.ru/photo/b7bc68be-76e8-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpgФото: Daniel Karmann/dpa
Порядка 70 тысяч москвичей были приглашены на тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Отмечается, что приглашения поучаствовать в тестировании направлены в виде СМС и по электронной почте.
Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие иммунитета популяционного,— цитирует Ракову ТАСС.
Она добавила, что исследование позволит понять, сколько на сегодняшний день людей в городе переболело и сформирован ли «коллективный иммунитет».
Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.