В Москве проведут выборочное тестирование на «коллективный иммунитет»

https://static.news.ru/photo/b7bc68be-76e8-11ea-a646-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Karmann/dpa

Порядка 70 тысяч москвичей были приглашены на тестирование на наличие иммунитета к коронавирусу нового типа, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Отмечается, что приглашения поучаствовать в тестировании направлены в виде СМС и по электронной почте.

Мы приступаем к регулярным тестированиям жителей города на наличие иммунитета популяционного, — цитирует Ракову ТАСС.

Она добавила, что исследование позволит понять, сколько на сегодняшний день людей в городе переболело и сформирован ли «коллективный иммунитет».

Ранее, как писал NEWS.ru, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что передача коронавируса от человека к человеку внутри популяции может прекратиться, когда иммунитет выработается у 60% населения — как за счёт переболевших, так и за счёт вакцинации.